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01 Mayıs 2018 19:58

Hatay’da 1 Mayıs yürüyüşü

Hatay’ın Defne ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Hatay’da 1 Mayıs yürüyüşü

01 Mayıs 2018 19:58


Doğuş Okulları önünden başlayan ve Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önünde son bulan 1 Mayıs yürüyüşüne DİSK, KESK, Eğitim-Sen, SES, CHP, HDP, Halk Evleri ve birçok grup katıldı. Kutlama alanına geçen grup üyeleri burada halaylar çekerek 1 Mayıs’ı kutladı. Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin resimleri pankartlarda yer aldı. Kutlama alanı olan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önünde halaylar çekip türküler Sanatçı CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yaracı’nın söylediği türküleriyle eğlenen vatandaşlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.




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