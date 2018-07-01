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01 Temmuz 2018 19:38

Hatay’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92.

Hatay’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01 Temmuz 2018 19:38

yıldönümü Hatay’ın İskenderun ilçesinde törenle kutlandı.


İskenderun Liman Başkanlığı ve İskenderun Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde Anıt Alanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.


Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu’nun Türk denizciliğinin gelişmesinde dönüm noktası olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından İskenderun Belediyesi iskelesine kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.


yıldönümünü etkinlikleri kapsamında TCG Karataş Gemisi de halkın ziyaretine açıldı. İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Askeri Limanı’nda bulunan TCG Karataş Gemisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Deniz Müzesi ziyaretleri, lazer ve optimist dallarında yelken gösterisi, gün boyunca ücretsiz tekne gezileri, uçurtma şenliği, yüzme ve yağlı direk yarışması, paraşüt ve havi fişek gösterisi, boyama defteri ve boyama kalemi dağıtılmasının yanı sıra çeşitli ikramlar sunulduğu etkinliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İskenderun Liman Başkanı Özkan Alkaç, İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener’in yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.




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