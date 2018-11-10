Hatay'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde Hatay'da törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni saat 9.00'da Merkez İlçe Antakya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, STK-Oda başkanları, daire amirleri ve okullar katıldı. Saatler 9.05'i gösterdiğinde siren sesiyle başlayan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Erdal Ata, “Cumhuriyete giden yolda elde ettiğiniz bütün başarıları yüce Türk Milleti'ne mal ederek tüm dünyaya örnek bir lider oldunuz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadınız. Emanetiniz olan mukaddes vatanımızı, her alanda daha da yücelterek gösterdiğiniz çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Hatay Kültür Merkezinde, Atatürk'ü anma töreni düzenlendi.