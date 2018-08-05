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05 Ağustos 2018 00:15

Hatay’da 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü.

Hatay’da 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

05 Ağustos 2018 00:15

Zanlı polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Numune Mahallesi’nde bulunan AVM’den çıktığı öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.T.’ye, kız çocuğunun bağırması sonucu çevredeki vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Linç edilmeye çalışılan A.T’yi polisler kurtararak gözaltına aldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı hastaneye götürüldü.


Yapılan muayenede A.T.’nin kanında 400 promil alkole ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı belirtildi.




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