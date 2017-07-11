Hatay’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri

Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Hatay İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç ve diğer protokol üyeleriyle oluşan heyet, Antakya şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette, terörle mücadele başta olmak üzere vatan savunmasında şehit düşen asker ve polislerin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlerin kabirleri tek tek dolaşılıp karanfil bırakılarak dua ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Şehitlik ziyaretinin ardından öğle namazını müteakip Antakya Ulu Cami’de düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve şehitler için Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından dua edildi.

Programın sonunda cami bahçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.