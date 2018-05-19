Hatay’da 19 Mayıs kutlamaları

Kutlamalar çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Parkı’ndan başlanarak anıt alanına kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardında Anıt alanında tören düzenlendi. Anıt alanında gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenler Antakya Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

İl Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Oysa 19 Mayıs 1919, tarihi bir bitiş değil bir başlangıçtı. Büyük önderimiz Atatürk, ’En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Bugün tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

Konuşmanın ardından öğrenciler halk oyunları, dans gösterileri ve jimnastik gösterileri ile hünerlerini gösterdi.

(BGY-NPR-Y)

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