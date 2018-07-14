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14 Temmuz 2018 09:17

Hatay’da 2. dönem bekçileri göreve başladı

Hatay’da 2.

Hatay’da 2. dönem bekçileri göreve başladı

14 Temmuz 2018 09:17

dönem çarşı ve mahalle bekçileri, yemin töreninin ardından görevlerine başladı.


Hatay’da Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle 45 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı. 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan çarşı ve mahalle bekçileri, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törende, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.


Törende konuşan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, bekçiliğin şerefli bir meslek olduğunu vurguladı. Karabörk, "Öncelikle şunu bilmelisiniz ki her ne kadar sizin eğitim süreniz kısa olsa da çok şerefli bir mesleğe adım atmış bulunuyorsunuz. İnsanların can güvenliğini sağlamak, mazlumun elinden alınmış olan hakkını tekrar ona iade edecek bir pozisyona geliyor olmanız, topluma denge sağlamanız ve toplumdaki adaleti sağlamak için görevli olmanız size, kendi ailenize, kendi çevrenize hizmet etme imkanı sunacaktır. Bunun bilincinde olacağınız ve devamlı bu konuda hassas olacağınızdan eminim. Sizi seçerken özellikle vatanına, milletine, devletine ve bayrağına daha bağlı, daha sadık, bu topluma hizmet edecek vasıfları bulunan kişiler olduğunu düşünerek seçtik" dedi.


Antakya Şehit Özen Polis Merkezi Amir Vekili Komiser Talip Sürğit tarafından okunan yemin andının ardından bekçiler göreve başladı. Antakya’da görev alan bekçi sayısı 170’e ulaştı.




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