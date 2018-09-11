Hatay'da 2 hektarlık ormanlık alan yandı

Hatay'ın Erzin ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Küllü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 3 yangın söndürme helikopter, 1 uçak, 4 arazöz, 1 su tankı, 1 greyder ve 50 yangın söndürme işçisi ile söndürme çalışması başlattıklarını, yangının 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirtti. Ketmen, yangında 2 hektar alanın zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.