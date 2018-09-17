Hatay'da 20. Müzik ve Piknik Şöleni

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şubesince Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 20. Müzik ve Piknik Şöleni düzenlendi.

Kuzuculu Zübeyde Hanım Parkı'nda yapılan etkinlikte konuşan TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, vatan ve millet menfaatini düşünen yüzlerce insanın 20. kez bir araya geldiği bu güzel piknik ve müzik şölenine katılarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

TÜRKAV Dörtyol Şube Başkanı Reşit Taşkın ise Dörtyol Belediyesi'nin katkılarıyla birlikte geleneksel hale gelen 20. Müzik ve Piknik Şöleni'ni düzenlediklerini belirterek, “Dile kolay 20 yıl önce buradaydık 20 yıl sonra yine buradayız. Her yıl düzenlediğimiz tüm etkinliklerimize başta genel merkezimiz bizlere büyük destek vererek yanımızda oldular. Gönüldaşlarımızla her yıl bir kez de olsa burada birlikte olmaktayız. Bunun için mutluyuz" dedi.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'da yaptığı teşekkür konuşmasının ardından etkinliğin hazırlanmasında katkısı olanlara plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından yüzlerce vatandaşın katıldığı müzik ve piknik şöleninde konuklara yöresel ikramlar yapıldı. Halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Şölende, sanatçı Duygu Koçak ve İsmail Altunsaray sahne alarak şarkılarını hayranları ve sevenleri için seslendirdiler.

Şölene, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TÜRKAV çevre il ve ilçe şube başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.