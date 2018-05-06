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06 Mayıs 2018 17:58

Hatay’da 2018 kişi ile çocuk istismarına dikkat çekildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalık oluşturmak için 2018 kişi ile ‘Stop Child Abuse’ yazılı siyah tişörtlerle Anıt Meydanı’nda koreografi sergilendi.

Hatay’da 2018 kişi ile çocuk istismarına dikkat çekildi

06 Mayıs 2018 17:58


7’den, 70’e birçok insanın siyah tişörtlerini giyerek geldiği Atatürk Anıt Alanı’nda düzenlenen koreografi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle hazırlanan koreografide çocuk istismarına dikkat çekilmek amacıyla 2018 kişi ile ‘Stop Child Abuse’ (Çocuk İstismarına Dur) koreografisi yapıldı.


Gerçekleştirilen koreografi sonrası, ellerini siyah boyaya batıran katılımcılar beyaz kumaşa ellerin basarak, çocuk istismarına “dur” dediler. Etkinlik canlı müzik eşliğinde son buldu.




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