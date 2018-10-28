Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Hatay'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Antakya'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Hatay Valisi Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören Vali Ata'nın, Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından sona erdi.

Kutlamalar kapsamında şehitler, Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törende saygıyla anıldı.

Vali Ata, buradaki törende beraberindekilerle birlikte şehitliği gezerek karanfiller bıraktı, şehit yakınları sohbet etti.