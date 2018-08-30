Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törende konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, “Dün bütün düşmanları mağlup eden birlik ve beraberliğimiz bugün de en büyük gücümüzdür. Bu güçten rahatsız olanlar terör örgütlerini, ihanet şebekelerini ve ekonomiyi kullanarak farklı enstrümanlarla birliğimizi bozmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar” dedi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Hatay Valisi Erdal Ata, anıt şeref defterini imzaladı. Çelenk koyma töreninde ardından Vali Ata, Büyükşehir vekili Selim Matkap ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Ahmet Gürbüz Hatay Valiliği’ndeki tebriklerin kabulünün sonrası program Atatürk Caddesi’ndeki törenle devam etti.

Hatay Valisi Erdal Ata törende yaptığı konuşmada, Türk ordusunun kahramanlığı ve Atatürk’ün üstün komutanlığının kurtuluş savaşını taçlandıran eşsiz zafer olduğunu belirtti. Vali Ata, “Başkomutanlık muharebesi olarak da anılan, 30 Ağustos zaferini büyük yapan, dünya savaşından büyük kayıplarla çıkmış, işgale uğramış ve toprakları paylaşılarak tarihten silinmeye çalışılmış olan aziz Türk milletinin yokluklar içinde ama büyük bir imanla birleşip başlattığı mücadeleyi adeta küllerinden doğarak kazanmıştır. Vatanı kutsal bilen milletimizin bağımsızlık tutkusu ordumuzun kahramanlığı ve cesaretiyle büyük önder Atatürk’ün üstün komutanlık ve liderlik yeteneğinin birleşmesi, kurtuluş savaşını taçlandıran bu eşsiz zafere getirmiştir. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan ve çok büyük fedakarlıklarla kazanılan 30 Ağustos zaferinin başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm silahlı kuvvetlerimizi ve kahramanlarımızı bugün bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

Hainlerin dün olduğu gibi bugünde hedeflerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Hatay Valisi Ata, “Zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin bize bu kahramanların emaneti olduğunu biliyor ve birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Dün bütün düşmanları mağlup eden birlik ve beraberliğimiz bugün de en büyük gücümüzdür. Bu güçten rahatsız olanlar terör örgütlerini, ihanet şebekelerini ve ekonomiyi kullanarak farklı enstrümanlarla birliğimizi bozmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Türk milleti zor zamanlarda birbirlerine daha çok kenetlenmiş, birliğini ve dirliğini korumayı daima başarmıştır. Bu vesile ile hain terör örgütlerine karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” açıklamalarında bulundu.