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Hatay'da 307 bin 418 adet uyuşturucu ele geçirildi

Hatay’da polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 307 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 307 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Narkotik Timleri, Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi yakınlarındaki bir pamuk tarlasında yaptıkları aramalar sonucunda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307.418 adet uyuşturucu/uyarıcı türü hap ele geçirdi. Aynı operasyonda karanlıktan yararlanarak kaçmaya çalışan T.S.A. isimli Suriye vatandaşı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak Hatay Cezaevine gönderildi.

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