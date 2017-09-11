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11 Eylül 2017 11:18

Hatay’da 33 mülteci yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 33 Suriyeli mülteci yakalandı.

Hatay’da 33 mülteci yakalandı

11 Eylül 2017 11:18

Ev sahibi ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kaçak yollarla Türkiye’ye giren mülteciler olduğu bilgisini aldı. Bu bilgiyle harekete geçen polis ekipleri, Sinan Mahallesi 729 Sokak’taki eve şafak vakti operasyon düzenledi. Evde bulunan, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 9’u çocuk 33 Suriyeli, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan ve parmak izleri alınan mülteciler daha sonra Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Mültecilere evini kiralayan ev sahibi A.T. (50) ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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