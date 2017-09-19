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19 Eylül 2017 11:54

Hatay’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 36 Suriyeliyi yakaladı, 1’i emekli polis 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da 36 kaçak göçmen yakalandı

19 Eylül 2017 11:54


Alınan bilgiye göre, İçada Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, 31 AJV 75 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi. Jandarmanın "dur" ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından, durdurulan araçta yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 27 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.


Araç sürücüsü K.I. (29) ile yanındaki Suriye uyruklu H.H. (18) gözaltına alındı.


Soğuksu Mahallesi’nde de polis ekiplerinin şüphelendiği 31 NZ 025 hafif ticari araçta ise yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.


Araç sürücüsü emekli polis E.A. (54) gözaltına alınırken, iki olayda yakalanan 36 Suriye uyruklu şahsın Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.




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