Hatay’da 400 çocuk sünnet edildi

yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ’Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 400 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

HATMEK Salonunda gerçekleşen törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle sünnet edilemeyen 400’e yakın çocuğun sünneti uzman doktorlar tarafından gerçekleşti.

Başkan Savaş, kendisine yoğun ilgi gösteren sünnetlik çocuklarla tek tek ilgilenerek, erkekliğe ilk adımlarını atan miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Savaş daha sonra sünnet olan çocukları tebrik ederek, onlara hediye dağıttı.

Törende ayrıca çocukları sünnet eden doktor ve sağlık ekiplerine de teşekkür plaketleri verildi.