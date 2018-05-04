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04 Mayıs 2018 09:59

Hatay’da 46 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesi körfez açıklarında yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan 46 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’da 46 kaçak göçmen yakalandı

04 Mayıs 2018 09:59


Samandağ ilçesi Çevlik Balıkçı Barınağı’nın 40 kilometre açıklarında tekne içerisinde 46 Suriye uyruklu kaçak göçmenin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı Sahil Güvenlik Botu ile müdahale edilerek kurtarıldı.


Çevlik Limanı’na intikal ettirilen 21’i çocuk 46 göçmen, burada yapılan sağlık muayenelerinin ardından, Hatay İl Göç İdaresine teslim edildi.


İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, ilçede başta kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimleri olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarla vatandaşların güven, huzur ve sükunu için özveri ve uyum içerisinde görev ifa edildiğini, bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlar ile yürütülen çalışmaların aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edeceğini söyledi.




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