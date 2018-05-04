Hatay’da 48 kültür varlığı onarıldı

Yıldıran, Antakya Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları Meryemce Kahvaltı Bahçesi’nde düzenlediği basın toplantısında, bir medeniyet unsuru olan vakıf ruhunu ve kadim bir erdem olan vakfetme erdemini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Vakıf Haftası’nın bu yıl "Vakıf Kuran Kadınlar" temasıyla kutlanacağını belirtti.

Son 15 yılda Hatay’da bulunan vakıf kültür varlıklarından bir çoğunun restore edildiğini ve bazılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldıran, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Bayezid-i Bistami Türbesi, Habibi Neccar Camii, Antakya Ulu Camii, Belen Kanuni Sultan Süleyman Cami ve Kervansaray başta olmak üzere 48 kültür varlığının onarımının tamamlandığını, Nakip Camii, Ağca Camii, Kürt Fakih Camii ve Caferiye Camii’nin onarımının devam etttiğini kaydetti.

Osmaniye’de ise sahip olunan 6 vakıf kültür varlığından 4’ünün onarıldığını, Ala Cami başta olmak üzere ikisinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldıran "Son bir yıl içinde Antakya’da Habibi Neccar Cami ve Türbesi, Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları, Mahremiye Camii, Meydan Camii, Halil Ağa Camii, Hünkar Mescidi, Samandağ Terzi Mehmet Camii, Arsuz Mar Yuhanna Kilisesi, Reyhanlı Yenişehir Camii, Yayladağı Rum Ortodoks Kilisesi, Kahramanmaraş Şeyh Müslüm Camii ve Saraçhane Camii, vakıf eserlerinin onarımları tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Onarım ve proje çalışmalarımızın yanı sıra, bölge müdürlüğümüz idaresinde bulunan vakıflara ait gayrimenkuller Yapım Karşılığı ve Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama ya da Kat Karşılığı modeliyle değerlendirerek, daha fazla gelir elde etmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde kat karşılığı yöntemiyle Arsuz Karaağaç’ta Kuğupark ve Vakıfpark Evlerini ve yap-işlet- devret modeliyle Antakya’da bir özel okulun yapımı tamamlandı" dedi.