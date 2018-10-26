Hatay'da 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evde ve eklentilerinde yapılan aramada 58 bin 705 adet captagon cinsi hap ve bin 850 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.