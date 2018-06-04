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04 Haziran 2018 19:43

Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 80 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı.

Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı

04 Haziran 2018 19:43

Yangında tarla ve 7 hektarlık ormanlık alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Karataş mevkiinde 80 dönümlük buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 100 personel, 20 arazöz ile yangın söndürme helikopteri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 80 dönüm biçilmiş buğday tarlası ve 150’ye yakın zeytin ağacı zarar görürken, 7 hektarlık ormanlık alan da kül oldu.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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