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Hatay'da 8 dönüm sazlık alan kül oldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 8 dönümlük sazlık alan yandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında 8 dönümlük sazlık alan yandı.


İlçeye bağlı Adalar Mahallesi'ndeki 20 çeşitten fazla göçmen kuş türünün bulunduğu sazlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü aradı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süreyle müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler yangını söndürürken 8 dönümlük sazlık alan kül oldu.


Yangında çevredeki bazı ekili arazilerin de zarar gördüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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