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24 Mayıs 2018 10:54

Hatay’da 800 aileye gıda yardımı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayı dolayısıyla Dörtyol ve Payas ilçelerinde yaşayan 800 aileye gıda yardımında bulundu.

Hatay’da 800 aileye gıda yardımı

24 Mayıs 2018 10:54


Yapılan yardımla ilgili açıklamada bulunan Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım, "Yardımlaşma ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı bu mübarek ayda oda olarak Dörtyol ve Payas ilçelerimizde yaşayan 800 aileye gıda yardımı yaptık. Bizlere öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odasınca her yıl gerçekleştirilen Ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında Dörtyol ve Payas ilçelerinde belirlenen 800 ihtiyaç sahibi aileye toplam 50 bin lira tutarında gıda paketleri Oda görevlileri tarafından teslim edildi.




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