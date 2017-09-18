Hatay’da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, HESOB Başkanı Kadir Teksöz ve oda temsilcileri, Antakya Belediyesi Mehteran Takımı’nın marşlarıyla Atatürk Caddesi’nde yürüdü. 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda devam eden etkinliklerde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bir konuşma yapan HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, Ahilik Haftası etkinliklerinin daha önce kapalı alanlarda olduğunu ama açık alanda ilk defa yapıldığını söyledi. Teksöz, etkinliğe katılan ve ilin yönetiminde söz sahibi olan kişilere seslenerek, “Esnafın sıkıntısı ve sorunu olduğunda Allah rızası için koşturun. Vücudunuzu koruyun, gövdenizi koruyun. Bizimle oturup istişare edin. Derdimizi dinleyin. Biz esnafımızın derdini çözmek için uğraşıyoruz. Biz bütün siyasi partilerimizi bir tanesi hariç seviyoruz. Esnafı makam kapılarında bekletmeyin. Makamlar gelip geçicidir” dedi.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise, millet olarak insanlık tarihine kazandığı zaferler ve kurduğu medeniyetlerle iz bırakmış, damga vurmuş bir tarihi birikim ve geçmişe sahip olduğumuzu kaydetti. Kimyeci, ahiliğin binlerce yıldır sosyal hayatın bir parçası olduğunu belirterek, “Günümüzde insanlık değerleri olarak kabul edilen insan hakları anlayışı binlerce yıldır aziz milletimizin sosyal hayatının bir parçası, engin kültürümüzün de önemli bir varlığıdır. Bu kültürümüzün en önemli pencerelerinden bir tanesi de ahiliktir. İnsanı esas alan ahilik kültürü ve felsefesi toplum hayatımızın bir parçasıdır. Ahilik zanaat ve ticaret hayatını düzenleyen, bunu gerçekleştirirken insanlarımızı birbirlerine yaklaştıran ve aralarında dayanışma tesis eden bir anlayıştır” dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, ahiliğin önemine değinerek, birlik olunması gerektiğini, değerlerin toplanarak Hatay’ın bir marka olabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi Ödülü’ne layık görülen Nihat Köseoğlu, ödülünü Vali Yardımcısı Bilal Ölmez ve HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz’ün elinden aldı. İlin Kalfası Ödülü’ne layık görülen Züleyha Boyacıoğlu’na ödülünü CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve eski Bakanlardan Nihat Matkap verirken, İlin Çırağı Ödülü’nü alan Ali Süral ise ödülünü İl Emniyet Müdür Kamil Karabörk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sait Ünal’dan aldı. Ahilik Onur Ödülü’ne ise yılların esnafı Ferit Bilen layık görüldü. Bilen, ödülünü Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci’den aldı.

Antakya Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisinin ardından künefe ikramında bulunuldu. Antakya Belediyesi Aşevi tarafından ise 2 bin kişilik pilav ve ayran dağıtıldı. Bir firma tarafından ise ekmek arası tavuk döner vatandaşlara ikram edildi. Ücretsiz yemek dağıtımında belediye personeli ve vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 15 Temmuz Milli İrade Parkı’ndaki etkinlikten önce HESOB üyeleri Tarihi Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret ederek, karanfil dağıtıp Ahilik Haftası’nı kutladı.