Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı

Hatay'da Ahilik Haftası, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı A. Kadir Teksöz ve beraberindekilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı A. Kadir Teksöz Ahiliğin dostluk, kardeşlik gibi manasının çok geniş olduğunu belirterek “Bizde 13. yüzyılda Ahi-Evran liderimizin bugünkü uzantıları olarak Esnaf Odaları Birliği ve 70 tane meslek odamızla birlikte bizde gerek Türkiye'de, gerek Hatay'da bu kuruluşlar her zaman için esnafın sorun ve sıkıntılarını gündeme getirmek ile birlikte kardeşliği, birliği, beraberliği ve yardımlaşmayı sağlamıştır” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise ahiliğin adeta Hatay'ı anlattığına dikkat çekerek “Ahilik demek, kardeşlik, yardımlaşma, doğruluk, dürüstlük demek. Yani sanatın, zanaatın ahlakla yoğurulması demek. Tam da kardeşliğin merkezi Hatay'ı anlatıyor. Bizler o geleneği, göreneği kardeşliğin beşiği olan Hatay'da yaşatmaktayız. Esnaf kardeşlerimizin bizler her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.

Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek ise ahiliğin insanların bir iş bir meslek sahibi olmalarını şart koştuğunu vurgulayarak, “Kişi kendi el emeğinden alın terinden daha kıymetli bir kazanca sahip değildir. Çalışmak, üretmek ve başkalarına yardımda bulunmak dostluk kardeşlik helalinden kazanmak, en önemlisi de güvenilir insan olmaktır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hatay'ın Ahisi seçilen Osman Gümüş'e ahilik kaftanı giydirildi.

Antakya Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından sergi açılışı yapıldı. Sonrasında ise etkinliklere katılanlara yemek ve künefe ikramında bulunuldu. Etkinlik esnaf gezisi ile son buldu.