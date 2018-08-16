Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 10:51

Hatay’da ahırda yangın çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 1 büyükbaş hayvan telef olurken, 5 büyük baş hayvan ve tonlarca saman zarar gördü.

Hatay’da ahırda yangın çıktı

16 Ağustos 2018 10:51


Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan Halil Yıldız’a ait ahırda yangın çıktı. Ahırdan dumanlar yükseldiğini gören çevrede bulunanların ihbarı üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan telef olurken, 5 büyükbaş hayvan ise telef olmaktan son anda kurtarıldı. Tonlarca saman da zarar gördü.


Yaralı olarak kurtarılan büyükbaş hayvanlara veteriner hekim tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı. Hayvanların bir kısmının Kurban Bayramı için satılmak üzere beslendiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç