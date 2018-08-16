Hatay’da ahırda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan Halil Yıldız’a ait ahırda yangın çıktı. Ahırdan dumanlar yükseldiğini gören çevrede bulunanların ihbarı üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan telef olurken, 5 büyükbaş hayvan ise telef olmaktan son anda kurtarıldı. Tonlarca saman da zarar gördü.

Yaralı olarak kurtarılan büyükbaş hayvanlara veteriner hekim tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı. Hayvanların bir kısmının Kurban Bayramı için satılmak üzere beslendiği öğrenildi.