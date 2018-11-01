Hatay'da AK Parti İl Teşkilatı'ndan Kızılay'a kan bağışı

AK Parti Hatay İl Teşkilatı Kızılay Haftası dolayısı ile düzenlenen kampanyaya destek vererek, İl Başkanlığı Binası'nda kan bağışında bulundu.

AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt "Şimdi kolları sıvama zamanı" sloganıyla Kızılay'ın kan bağışına destek verdiklerini söyledi. 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla AK Parti teşkilatları olarak 81 ilde eş zamanlı şekilde Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek verdiklerini belirten Kurt, "Kanın aciliyetinin, sürekli ihtiyaç olduğunun, bir gün bize de lazım olabileceği bilinci ve tüm Hatay'a örnek olması adına kan bağışında bulunduk. Tüm Türkiye'de hastanelerin kan ihtiyacının yüzde 90'ı Türk Kızılayı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca tüm bu yapılanma ve faaliyetler yalnızca gönüllü kan bağışçılarının varlığı ile anlam kazanabilmektedir” dedi.