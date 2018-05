Hatay’da AK Parti Temayül Yoklaması Yaptı

Dönem Milletvekili aday adayları için temayül yoklaması yaptı.

Antakya Spor Salonu’nda yapılan temayül yoklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, İl Başkanı İbrahim Güler, AK Parti’li belediye başkanları ile milletvekili aday adayları ve çok sayıda delege katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, 24 Haziran seçimlerinin bu güne kadar yapmış oldukları tüm seçimlerden daha önemli bir seçim olduğunu söyledi. Güler, yapılan temayül yoklamasının tüm teşkilatların hür iradesinin tecellisi olacağını belirterek, "Şuanda yapmış olduğumuz bu temayül mahalle temsilcilerimizden, il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları teşkilatlarının hür iradesinin tecellisi olacaktır. Sandık başındaki arkadaşlar bu irade size emanettir. Bu şeffaflığımızı korumaya devam edin. AK Parti olarak biz bir çok seçim yaşadık. Ve her seçim önemliydi. Her seçim kıymetliydi. Ve her seçimimiz bir başkaldırıydı, bir meydan okumaydı, dimdik duruş idi. Milletin yılmaz iradesinin ezildiği, milletin görmezden gelindiği tüm bu olumsuzluklara karşı bir meydan okumaydı seçimlerimiz. 24 Haziran seçimi ise bu güne kadar yapmış olduğumuz tüm seçimlerin toplamından daha önemli bir seçim” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta ise milletvekilleri adaylarına çıktıkları yolda başarılar diledi. Balta, konuşmasının devamında şunları söyledi; "24 Haziran’da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çok değerli dava arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolda, gece gündüz demeden tüm illerde olduğu gibi Hatay’da da inşallah sandıkları patlatırcasına önce milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmaya hazır mıyız? 24 Haziran’da milletvekili seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı düzgün bir şekilde milletvekili seçip göndermeye hazır mıyız? Milletvekilleri adaylarına çıktıkları yolda başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından AK Parti delegeleri tarafından oy kullanıarak temayül yoklaması gerçekleştirildi.