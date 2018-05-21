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21 Mayıs 2018 14:34

Hatay’da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hatay’da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

21 Mayıs 2018 14:34


Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinden geldiği belirtilen ve isimleri açıklanmayan 5 kişi, demir ve kömür satışı yapan Celal Yılmaz’ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Özkul Solak Caddesi Metsan İşhanı’ndaki ofisine geldi. Şahıslar, alacak verecek meselesi yüzünden Celal Yılmaz ve ofiste bulunanlar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken şahıslar, Celal Yılmaz ve yanındaki kişilere ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Celal Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen yanındaki çalışanı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.


Bu arada, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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