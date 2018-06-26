Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 00:18

Hatay’da altgeçit kazası: 1 ölü

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya ve İskenderun ilçelerini birbirine bağlayan alt geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ökkeş Veriralmaz’a (40) otomobil çarptı.

Hatay’da altgeçit kazası: 1 ölü

26 Haziran 2018 00:18

Olay yerinde hayatını kaybeden 40 yaşındaki Ökkeş Veriralmaz’a çarpan 31 AS 262 plakalı araç sürücüsü Ömer Başar (27) çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak takla atan araçtan yaralı olarak çıkarılan 27 yaşındaki sürücü ambulansla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kazada alt geçit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Ökkeş Veriralmaz’ın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Çığlık ve feryatların yükseldiği kazada sinir krizi geçiren aileye ilk yardım ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Ökkeş Veriralmaz’ın cenazesi Hatay Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak trafik normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç