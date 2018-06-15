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15 Haziran 2018 20:59

Hatay’da araç su kanalına düştü: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Hatay’da araç su kanalına düştü: 1 yaralı

15 Haziran 2018 20:59


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizciler Mahallesi Dutlu Site civarında meydana geldi. İsmet Mert K. (21) yönetimindeki 31 AKC 73 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Araç sürücüsü İsmet Mert K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmet Mert K. İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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