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29 Mayıs 2018 04:06

Hatay’da Asi nehrine giren dalgıç boğularak can verdi

Hatay’da Bacanağına yardım etmek istek isteyen Dalgıç girdiği Asi nehrinde Boğularak yaşamını yitirdi.

Hatay’da Asi nehrine giren dalgıç boğularak can verdi

29 Mayıs 2018 04:06


Hatay’da tarlaya giden sulama borularının kapaklarını kapatmak için Asi Nehri’ne giren dalgıç Ahmet Dönmez (44), boruların arasına sıkışınca, boğularak hayatını kaybetti.


Hatay’ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda,Hatay Büyükşehir İtfaiyesinde görevli dalğıç Ahmet Dönmez, tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti. Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri’ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez’i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis’i ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez’i bulamayınca, arama çalışması başlatıldı. arama çalışmalarının ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez’in cansız bedeni, ekiplerce çıkartıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dönmez’in cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.




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