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19 Eylül 2017 17:19

Hatay’da askeri araç sevkiyatı

Hatay’da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Hatay’da askeri araç sevkiyatı

19 Eylül 2017 17:19

Sınır birliklerine gönderilmek üzere Ahmet Tor Kışlası’ndan yola çıkan askeri araçlar Kırıkhan Çevre Yolu’ndan geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden hareket eden ve trenle dün İskenderun Garı’na ulaşan araçlar, askeri personeller tarafından vagonlardan indirildi. 30 vagon askeri araç, sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası’na güvenlik önlemleriyle nakledildi.


Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.




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