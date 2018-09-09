Hatay’da askeri hareketlilik devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar karayolu Hatay’a ulaştı. Alınan güven önlemleri dahilinde sevkiyatı devam eden zırhlı araç, personelin ve mühimmatın yer aldığı askeri sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Suriye’nin İdlib şehrinde olası askeri harekat sonrası yaşanması beklenen göç için, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak.