İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden gelen topçu birlikleri Hatay’daki sınır bölgesine sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden gelen topçu birlikleri Hatay'daki sınır bölgesine sevk edildi.


Karayolu ile TSK'nın Doğu birliklerinden gelen topçu birlikleri Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısına doğru hareket etti. Hatay'a gelen topçu birliklerinin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Öte yandan sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar karayolu Hatay'a ulaştı. Alınan güvenlik önlemleri dahilinde sevkiyatı devam eden zırhlı araç ve personelin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.


Kırıkhan'dan geçen askeri konvoy Yayladağı sınırına doğru hareket etti. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.