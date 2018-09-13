Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Türkiye'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.