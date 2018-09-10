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Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor

Hatay sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar karayoluyla Hatay'a ulaştı. Alınan güvenlik önlemleri dahilinde sevkiyatı devam eden zırhlı araç ve personelin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.


Suriye'nin İdlib şehrinde olası askeri harekat sonrası yaşanması beklenen göç için, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak.


Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

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