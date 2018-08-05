Hatay’da ata sporu okçuluğa yoğun ilgi

İskenderun ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, 9 ve 70 yaş arası tüm vatandaşlara yönelik açtıkları okçuluk kursundan bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin yararlandığını ve devam eden kursiyerlerden bazılarının şampiyonalara bile katılabilecek seviyeye geldiğini söyledi. İskenderun Spor Salonu’nda verilen kursun tamamen ücretsiz olduğunu belirten Gündel, “1.5 yıldır hem geleneksel, hem olimpik derslerimizi vermekteyiz. Okçuluk derslerimizi her yaş grubuna veriyoruz. Okçuluk sporu çok kapsamlı bir spordur. Hem vücuttaki koordinasyonu, konsantrasyonu sağladığımız ve hem de insanların sabrını geliştirdiği önemli bir spor dalı. Beynin iki lobunu çalıştıran iki tane spor var. Bunlardan bir tanesi satranç, diğeri ise okçuluk sporudur. Bu nedenle okçuluk sporunu ben herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Takım oluşturabilmek için okullardan daha fazla öğrenci desteği beklediklerini söyleyen Gündel, "Ferdi olarak geleneksel spor dallarında olan yarışlara bayan erkek katılmayı düşünüyoruz. Şu an çalıştırdığımız arkadaşlarımızın hepsi bu yarışlara katılabilecek düzeye gelmiş durumda. Buradan çok değerli sporcu arkadaşlarımızı yetiştirerek olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonası’na göndeririz. Yeter ki arkadaşlar sabırla bu sporu yapmaya devam etsinler” diye konuştu.