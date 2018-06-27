Hatay’da atıksu arıtma tesisi su almaya başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, membran tesisin fiziki inşaatı ile elektrik ve teknik ekipmanların montaj çalışmalarının tamamlandığını, HATSU teknik heyeti tarafından yapılan tetkiklerin ardından tesisin atık su almaya başladığı ve tesisin arıtım sağlaması için gerekli olan bakteri üretimine başlandığı belirtildi.

Tesise alınan atık suların arıtılmasını sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiği, uygun ortamın sağlanmasıyla birlikte temiz su deşarjının sağlanacağı kaydedildi.

Maliyeti 62 milyon 899 bin TL olan tesise şimdiye kadar 58 milyon 600 TL harcandığı, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği, tesis sayesinde evsel atıksuların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımının yanı sıra sulama suyu kriterine sahip yaklaşık yüzde 99.99 giderim verimiyle Asi Nehri’ne deşarjının sağlanacağı belirtildi.