Hatay'da Başbuğ Türkeş anısına aba güreşleri

Güreşlerde başpehlivan Mahmut Şençayırcı oldu.

Yayladağı ilçesinde düzenlenen güreşler öncesi konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, seçimlerden önce Yayladağı'nda bir defaya mahsus bu organizasyonu yapma sözü verdiğini hatırlatarak, "Şükürler olsun ki bugün bu vermiş olduğumuz sözü yerine getirerek bu görevi ifa ettik. Bu memleketin bir evladı olarak, bu kardeşinizde bu can durduğu sürece bundan sonra Allah bize güç verirse Yayladağı'nda her yıl Ağustos ya da Eylül ayında merhum Başbuğ Alparslan Türkeş anısına bu organizasyonu tertiplemek istiyoruz” dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu yaptığı konuşmada, “Başbuğ Alparslan Türkeş demek, Yayladağı'nda gençler demektir. Irak'ta, Suriye'de, Doğu Türkistan'da yaşayan Türkmenler, Balkanlar'da ben Türküm diye haykıran insanlar demektir. Bu devlet için gerekirse canımızı seve seve veririz diyen milyonlarca Müslüman Türk demektir. Yaşasın Büyük Türk Milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

Dervent Mersahı'nda merhum Başbuğ Alparslan Türkeş anısına gerçekleştirilen aba güreşleri etkinliğinde, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile aba güreşini organize eden MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı alanda abalarını giyerek güreş yaptılar.

Yapılan güreşlerde, Başpehlivanlık müsabakasında geçtiğimiz aylarda yapılan Dünya Aba Güreşleri etkinliğinde birinci olarak Başpehlivan olan Mahmut Şençayırcı ile Enes Kargı karşı karşıya geldi.

Enes Kargı'yı yenen Mahmut Şençayırcı başpehlivanlık unvanını aldı. Başpehlivan Mahmut Şençayırcı ödülünü Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'dan, ikinci olan Enes Kargı MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan aldı. Üçüncü olan Murat Uruğ ise ödülünü MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal ve Recep Tuncay'dan aldı.

Aba güreşleri etkinliğine, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Yayladağı Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ceylan, Aba Güreşleri Hatay İl Temsilcisi Bekir Şençayırcı, Yayladağı eski Belediye Başkanları Adnan Dağıstanlı da katıldı.