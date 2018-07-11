Hatay’da Beşiktaş formalarına ilgi büyük

Kartal Yuvalarında kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 çeşit forma raflarda yerlerini aldı. Formaların uğur getireceğine inanan taraftarlar, satışa sunulan formaları görmek için Kartal Yuvalarına yoğun ilgi gösterdi. Şimdiye kadar yüzlerce formanın satıldığını ifade eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, "2018-2019 yılı formalarımızın bu hafta itibariyle satışına başlanmıştır. Bu yıl yine tüm taraftarlarımızın beğenisini kazanan formalarımız çok güzel şekilde sergilenmektedir. Taraftarlarımızdan güzel övgüler almaktayız. İnşallah bu uğurlu formalarımızla tekrar şampiyonluğa ulaşırız ve taraftarımızla mutlu bir şekilde güzel bir sezon geçiririz” dedi.

Siyah formalar kadar kırmızı formaların da büyük ilgi gördüğünü belirten Yıldız, “Tabi klasik çubuklu formalarımız çok güzel oluyor. Fakat bu sene başkanımızın da ilk lansman gününde giydiği kırmızı formalarımız gerçekten çoluklu çocuklu, bayanlı erkekli, tüm taraftarlarımızın gözdesi durumunda. Beyaz da zaten klasik formamız, hepsi birbirinden güzel ayırt edemiyoruz. Hepsi çok güzel. Herkesten çok güzel övgüler alıyoruz. İnşallah bu sene bu formalarımızla şampiyonluğa ulaşırız” ifadelerine yer verdi.