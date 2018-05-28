Hatay’da bin kişiye gıda yardımı

Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Turgut Tunç, bağışçılarının desteği ile her iki dernek tarafından Türk ve Suriyeli bin kişiye Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Türk ve Suriyeli ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini esirgeyemeyeceklerini belirten Tunç, “Ramazan ayının bereketini Türk ve Suriyeli ailelerle paylaşmak için geldik. Beraberimizde bulunan gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız yardım kolilerini sahiplerine teslim ettik. Desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayrıca, yetim çocukların kaldığı Reyhanlı’daki Yasemin yetimhanesinde oyun kulübü kurduklarını söyleyen Tunç, çocukların moral ve zekalarını yükseltmek amacıyla oldukça faydalı olacak oyuncaklarla oyun alanı oluşturduklarını ifade etti.