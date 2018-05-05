Hatay’da bir kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi minibüs son durağındaki boş bir arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte giden sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada ölen kişinin 24 yaşındaki Sezer Kaplankıran olduğu belirlendi. Kaplankıran’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.