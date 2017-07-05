Hatay’da bomba paniği

Bomba imha uzmanı tarafından incelenen cismin gaz filtresi olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Samandağ ilçesi Hz. Hıdır Türbesi karşısındaki sahilde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sahile konulan gaz filtresini gören vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemi alınırken, bomba imha uzmanı polisler de sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, yaptığı incelemelerden sonra cismin bomba değil gaz filtresi olduğunu belirledi.