Hatay'da çocuklar, futbolun efsaneleri ile buluştu

Hatay'da "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı çocuklarla bir araya geldi.

Hatay'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen, "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı 10'ar dakikalık gençlerle ve bürokratlarla birlikte gösteri maçı yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılan gösteri maçında Oğuz Çetin ve Ali Gültiken bir takımda yer alırken, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı diğer takımın içerisinde yer aldı.

Eğlenceli geçen gösteri maçının ardından proje kapsamında etkinliğe katılanlara futbol topu ve forma dağıtıldı.

Eski milli futbolculardan Ali Gültiken amaçlarının kendi bilgi birikimlerini gençlere aktarmak olduğunu belirterek "'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında bugün Hatay'dayız. Tabi üçüncü sezonumuz oldu. İlk önce cezaevlerimizdeki çocuklarımızla beraber başladık. Onların topluma kazandırılması, onlarla beraber zaman geçirmek, kendilerine bilgimizi, birikimimizi hayata dair bundan sonra tutunabilecekleri şeyleri anlatmak. Bu sezon sekizinci ilimiz Hatay. Ama üç sezon boyunca 25 şehrimize ulaşmış olacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle panellerle, sahadaki organizasyonla etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Onlara kendi hayatımız içerisindeki tecrübelerimizi, başarılı olabilmek için neler yapmamız gerektiğini bunların hepsini kendi tecrübelerimizle aktarmaya çalışıyoruz. Keyifli ve harika zamanlar geçiriyoruz." dedi.