Hatay'da Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlendi

Hatay'ın Payas ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı münasebetiyle bisiklet turu düzenlendi. Çevre il ve ilçelerden gelen 7'den 70'e her yaştan bisiklet sever pedal çevirdi.

Payas Stem ve Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen bisiklet turuna katılan çok sayıda bisiklet sever, dağıtılan Türk bayrakları ile bisikletlerini süsledi. Ardından polis eskortu eşliğinde yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren grup, turu tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi önünde tamamladı. Külliyeyi ziyaret eden bisiklet severlere çekiliş ile Payas Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Tuygar, "Payas Stem ve Derneğimiz tarafından bugün Cumhuriyetimizin 95. yılı nedeniyle bisiklet turu düzenledik. Bizlere destek veren Payas Belediyesine, Osmaniye ve Erzin'den bizleri bırakmayan bisiklet kulüplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Payas Stem Merkezi Müdürü Cem Kağar ise, etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.