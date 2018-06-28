Hatay’da denize giren iki kızdan biri boğuldu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde balıkçı barınağı yakınlarında serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Hale Muhammed (12) ile Hibetullah Seyid (10) isimli küçük kızlar dalgalara kapıldı. Suda çırpındıklarını görenler çocukları kurtarmak için denize girdi. Hale Muhammed isimli çocuk deniz içerisinden kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Hibetullah Seyid ise denizde gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında bir süre sonra Hibetullah Seyid’in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulanan kız kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına Hale Muhammed Seyid’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Hibetullah Seyid otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.