Hatay'da dev fabrika alevlere teslim oldu

Hatay'da bir narenciye fabrikası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Antakya-İskenderun Karayolu üzerinde Güzelburç mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında fabrikada bulunan plastik ve tahta kasalar kısa sürede alev aldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti. 20'ye yakın itfaiye aracının yanı sıra 3 kepçenin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın 2 saatin sonunda güçlükle söndürüldü.

Yangının büyüklüğü ve etrafa sıçrama tehlikesine karşılık itfaiye ekipleri dört koldan çalışırken 112 acil ekipleri de tetikte bekledi. Polis ve jandarma ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı yangına ilk olarak dışarıdan daha sonra içeriden müdahalede bulunuldu. Yangında kimseye zarar gelmezken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.