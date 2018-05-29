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29 Mayıs 2018 13:12

Hatay’da dilenci operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 dilenciye 91’er lira cezai işlem uygulandı.

Hatay’da dilenci operasyonu

29 Mayıs 2018 13:12


Kırıkhan Belediyesi Zabıta Ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kırıkhan’ın işlek caddelerinde denetim yapan ekipler, dilencileri birer birer topladı. Yakalanan 10 dilenci yanlarındaki çocuklarla birlikte Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.


Küçük yaştaki çocukları kullanarak vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilerin Suriyeli uyruklu oldukları belirlendi. Dilencilere Kabahatlar Kanunu’na göre 91’er lira cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili yapılan açıklama yapan Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum, vatandaşların sokakta daha rahat ve huzurlu dolaşmaları için dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.




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