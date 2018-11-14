Hatay'da diyabette farkındalık yürüyüşü

AK Parti 81 ilde olduğu gibi Hatay'da da Dünya Diyabetliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Antakya İlçe Teşkilat Başkanlığı ve AK Parti Yayladağı İlçe Teşkilat Başkanlığı tarafından, Dünya Diyabetliler Günü dolayısıyla “Sende olabilirsin diyabet, her gün yürü hareket et” adlı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşün Antakya ayağına AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, AK Parti Defne İlçe Teşkilat Başkanı Kenan Türkmen, AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt, AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök ve partililer katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, diyabet farkındalığı bilincinin artması gerektiğini söyledi. Güler, “Diyabet, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Dolayısıyla diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığının arttırması amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle ile diyabet farkındalığını arttırmak için AK Parti Hatay ve Antakya Kadın Kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz” dedi.

Yayladağı'nda öğrencilere diyabet farkındalığı bilgilendirmesi

Yürüyüşün bir diğer ayağı olan Yayladağı'nda ise yürüyüşle beraber okullarda öğrencilere farkındalık ziyareti gerçekleştirildi. Etkinliğe AK Parti Yayladağı İlçe Teşkilat Başkanı Doğan Gürlen, AK Parti Yayladağı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Celal Alkan, AK Parti Yayladağı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel İşler ve Yayladağı Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Kahraman katıldı.

Öğrencilere gerçekleştirilen diyabette farkındalık ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Yayladağı İlçe Teşkilat Başkanı Doğan Gürlen, diyabetin sadece erişkin insanlarda meydana geldiği algısının yıkılması gerektiğini söyledi.