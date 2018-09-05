Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 21:41

Hatay’da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Hatay’da iş arayan vatandaşlara iş vaadinde bulunup paralarını dolandıran bir kişi yakalandı.

Hatay’da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

05 Eylül 2018 21:41

Zanlı çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaştan dolandırıldıkları şikayetiyle ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İskenderun Denizciler Mahallesi’nde bir dolandırıcılık olayına karışan Suat E.’yi yakaladı. Suat E.’nin hakkında 24 adet dolandırıcılık kaydı, 4 dosyadan fezleke firarisi ve daha önce de işlediği dolandırıcılık suçlarından firari olarak arandığı, yakalama kaydı olduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan Suat E. emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç