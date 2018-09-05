Hatay’da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Zanlı çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaştan dolandırıldıkları şikayetiyle ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İskenderun Denizciler Mahallesi’nde bir dolandırıcılık olayına karışan Suat E.’yi yakaladı. Suat E.’nin hakkında 24 adet dolandırıcılık kaydı, 4 dosyadan fezleke firarisi ve daha önce de işlediği dolandırıcılık suçlarından firari olarak arandığı, yakalama kaydı olduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan Suat E. emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.